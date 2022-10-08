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13 минут назад

Сергей Лавров призвал Вашингтон отказаться от претензий на мировое господство

Илья Родин

США следует отказаться от претензий на роль мирового гегемона, провести серьезную работу над ошибками и сделать выводы из провалов своих попыток вмешиваться в дела РФ, заявил в субботу, 8 октября, глава МИД России Сергей Лавров. Об этом пишут «Аргументы и факты».

Сергей Лавров призвал Вашингтон отказаться от претензий на мировое господство
Фото: ТАССТАСС

Сергей Лавров уточнил, что настроенные негативно по отношению к России элиты США «мыслят иррационально, подталкивая Белый дом к открытой конфронтации с Россией».

По его оценке, действия элит ведут к нагнетанию международной напряженности.

Вместе с тем, полагает Лавров, изменить ситуацию к лучшему вполне возможно. Для этого Вашингтону следует «провести серьезную работу над ошибками и отказаться от претензий на мировое господство».

Министр пояснил, что Штатам необходимо также сделать соответствующие выводы из неудачных попыток вмешательства во внутренние дела России. Чем раньше они будут сделаны, тем лучше пойдет процесс формирования «полицентричного мироустройства».

Военный эксперт Тед Карпентер ранее раскритиковал власти США за международные авантюры. Он призвал Белый дом прекратить навязывание другим государствам своих скреп и институтов.

Политика,Тед Карпентер,Сергей Лавров,МИД России,
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