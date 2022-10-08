Аксенов обратился к жителям Крыма

Глава Крыма Сергей Аксенов обратился к жителям с заявлением о ситуации на полуострове. Обращение опубликовано в Telegram-канале руководителя региона.
«Хочу заверить крымчан, что Республика Крым полностью обеспечена топливом и продовольствием. Запасов топлива у нас более чем на месяц, продовольствия – более чем на два месяца», - сказал Аксенов.
По его словам, «никаких рисков в этой части нет», причины для ажиотажа отсутствуют.
Аксенов напомнил, что «мы в Крыму переживали и более сложные времена». Он попросил людей «набраться терпения, сохранять выдержку и спокойствие» и заверил, что ситуация находится под контролем.
«Общими усилиями мы все преодолеем, никаких сомнений в этом нет», - добавил глава российского региона.
Сегодня правительственная комиссия намерена выяснить причины происшедшего на Крымском мосту. Будет выработан план ремонта. Работы начнутся сразу после окончания действий следственных органов.
Ранее представитель МИД РФ прокомментировала заявления Киева о ЧП на Крымском мосту.