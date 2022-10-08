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34 минуты назад

Захарова отреагировала на заявления Киева о ЧП на Крымском мосту

Майк Габриелян

Официальный представитель Министерств иностранных дел РФ прокомментировала заявления Киева о ЧП на Крымском мосту.

«Реакция киевского режима на разрушение гражданской инфраструктуры свидетельствует о его террористической сущности», - написала Захарова в Telegram-канале.

Ранее в офисе украинского президента высказались по поводу ЧП на Крымском мосту. Советник главы офиса Зеленского Михаил Подоляк заявил, что «все незаконное должно быть уничтожено».

«Крым. Мост. Начало», - написал он в соцсетях.

На Крымском мосту утром 8 октября взорвался грузовик. Взрыв повлек возгорание семи топливных цистерн железнодорожного состава. В результате ЧП мост разрушен не был. Оказалась повреждена только часть полотна.

Подготовка к ремонту объекта уже началась, прорабатываются дополнительные логистические связи Крыма с "материком", открылась Керченская паромная переправа.

Политика,Видео,Крымский мост ЧП,Михаил Подоляк,
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