Власти Крыма обвинили Украину в подрыве Крымского моста

Украинская сторона виновата в инциденте на Крымском мосту, из-за которого повреждено полотно переправы, заявил спикер Госсовета Крыма Владимир Константинов в своем Telegram-канале. По его словам, за 23 года «хозяйствования» в Крыму «вандалы» не построили ничего достойного внимания, но «сумели» повредить российский мост.

Украинские вандалы таки сумели дотянуться своими окровавленными руками до Крымского моста. Им есть теперь чем гордиться: за 23 года своего хозяйствования они не сумели построить в Крыму ничего достойного внимания, а вот повредить полотно российского моста — сумели, — написал Константинов.

Политик добавил, что в причинах происшествия в ближайшее время разберутся. По его словам, повреждения будут оперативно восстановлены, поскольку они не носят тяжелый характер.

Возгорание на одном из участков Крымского моста произошло около шести часов 8 октября. По предварительным данным, грузовой поезд шел из Тамани в Керчь, когда одна из цистерн загорелась. Позднее стало известно, что на мосту произошел подрыв грузовика.

В связи с инцидентом движение по мосту было перекрыто. Власти готовят запуск паромной переправы через пролив, а пока для водителей разворачивают пункты обогрева.