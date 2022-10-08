В Кремле оценили сроки восстановления Крымского моста

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что пока сложно сказать, как скоро удастся восстановить поврежденные в результате взрыва части Крымского моста, передает РИА "Новости".

Утром 8 октября Национальный антитеррористический комитет сообщил о том, что на Крымском мосту произошел подрыв грузового автомобиля, который привел к возгоранию семи топливных цистерн железнодорожного состава. В НАК добавили, что арка над сухопутной частью моста не получила повреждений. По предварительным данным, пострадавших в результате происшествия нет. Президент России Владимир Путин поручил создать правительственную комиссию в связи с ЧП на Крымском мосту.