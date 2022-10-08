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17 минут назад

"Крупная сделка с Западом": В Турции намекнули на следующий шаг Путина

Елена Прошина

Россия планирует заключить с Западом «крупную сделку», которая непременно коснется Украины. Такое заявление сделал представитель президента Турции Ибрагим Калын телеканалу CNN, передает РБК.

"Крупная сделка с Западом": В Турции намекнули на следующий шаг Путина
Фото: ТАССТАСС

По его словам, президент России Владимир Путин намерен заключить новую сделку с западными странами. Калын не раскрыл детали предполагаемого соглашения, но отметил, что оно непременно затронет тему Украины. При это он подчеркнул, что гораздо более важный вопрос — сделка России именно с Западом. Представитель Турции уверен, что результат этой сделки пошатнет «глобальный либеральный порядок».

«Действительно трагические»: Путин о событиях на Украине

Калын считает, что Москва собирается пересмотреть договоренности, заключенные в конце холодной войны, так как они больше не соответствуют современной российской действительности.

Представитель президента Турции добавил, что переговорный процесс между Россией и Украиной в какой-то момент возобновится, но нужно понимать, что к тому времени уже может быть нанесен серьезный ущерб.

В конце сентября президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев отказывается вести переговоры с российской стороной, пока лидером РФ остается Владимир Путин. Он добавил, что Украина пыталась договориться с Россией о справедливых условиях урегулирования конфликта, однако это невозможно, пока у власти находится Владимир Путин.

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