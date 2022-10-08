Сахалинский губернатор отреагировал на указ Зеленского по Курилам

Губернатор Сахалина ответил на признание Украиной Южных Курил японскими

Фото: соцсети Зеленского соцсети Зеленского

Комментируя указ президента Украины Владимира Зеленского о признании Южных Курил «оккупированной Россией территорией Японии», глава Сахалинской области Валерий Лимаренко подчеркнул, что любые призывы к нарушению целостности государства недопустимы. По его мнению, проголосовав за поправку в Конституцию РФ в 2020 году, жители России и Сахалинской области, в частности, окончательно поставили точку в вопросе территориальной принадлежности Курильских островов.

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Губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко назвал недопустимыми любые споры о территориальной принадлежности Курильских остров.

«Курильские острова — территория Российской Федерации. Наша земля.

Я говорил это много раз и повторю еще: любые споры о принадлежности Курильских остров, призывы к нарушению целостности государства — недопустимы. Особенно нелепо, когда они исходят от представителей киевской хунты», — написал он в своем Telegram-канале в субботу, 8 октября.

По его мнению, проголосовав за поправку в Конституцию РФ в 2020 году, жители России и Сахалинской области, в частности, окончательно поставили точку в этом вопросе.

Накануне вечером, 7 октября, президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что подписал указ о признании Южных Курильских островов «оккупированной Россией территорией Японии».

«Украина подтвердила свое уважение суверенитету, территориальной целостности Японии, включая ее северные территории, которые пока находятся под российской оккупацией», — сказал он в видеообращении, опубликованном в Telegram-канале.

Зеленский охарактеризовал принятое им решение как «справедливое, юридически безупречное, историческое».

Курильские острова (в Японии их именуют как «архипелаг тысячи островов»), — цепь островов между российским полуостровом Камчатка и японским островом Хоккайдо, отделяющая Охотское море от Тихого океана. Их общая протяженность составляет около 1200 км, а площадь — 10,5 тыс. кв. км.

К югу от них проходит государственная граница России с Японией.

Острова образуют две параллельные гряды: Большую Курильскую и Малую Курильскую. Включают 56 островов, из которых четыре имеют постоянное население.

После Второй мировой войны Курильские острова входят в Сахалинскую область России. Принадлежность южных островов архипелага — Итурупа, Кунашира и островов Малой Курильской гряды — оспаривается Японией, которая относит их к префектуре Хоккайдо и называет «северными территориями».

Вопрос территориальной принадлежности

После поражения в 1905 году в русско-японской войне Российская империя передала Японии южную часть Сахалина, а также Ляодунский полуостров (с портами Порт-Артур и Дальний).

8 августа 1945 года СССР объявил войну Японии, а 9 августа начал боевые действия. Советские войска к началу сентября 1945 года полностью заняли Курильские острова.

2 февраля 1946 года последовал указ Президиума Верховного Совета СССР об образовании на территории Южного Сахалина и Курильских островов Южно-Сахалинской области в составе Хабаровского края РСФСР.

В 1956 году Советский Союз и Япония подписали Совместную декларацию, согласно которой «состояние войны между СССР и Японией прекращается со дня вступления в силу настоящей Декларации, и между ними восстанавливаются мир и добрососедские дружественные отношения».

В этом документе Москва согласилась передать Хабомаи и Шикотан японской стороне после заключения мирного договора.