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54 минуты назад

Захарова оценила слова Зеленского о «превентивном ударе»

Lenta.ruиещё 1

Официальный представитель МИД России Мария Захарова в эфире передачи «Право знать» на телеканале ТВЦ оценила заявление президента Украины Владимира Зеленского о «превентивном ударе» НАТО по Москве и его дальнейшие высказывания по этой теме. Ее слова приводит РИА Новости.

Захарова оценила слова Зеленского о «превентивном ударе»
Фото: ТАССТАСС

Захарова напомнила, что пресс-секретарь Зеленского Сергей Никифоров объяснил, что украинский лидер говорил о ситуации до февраля 2022 года, а не о нанесении «превентивных ударов» в текущих обстоятельствах. По мнению российского дипломата, утверждения Зеленского доказывают необходимость специальной военной операции (СВО).

«То есть в своем желании защитить, выгородить или хоть как-то обелить Зеленского и разрулить всю эту ситуацию, потому что она вызвала волны по всему миру, они ее усугубляют — они подтверждают те тезисы, которые говорила Москва в феврале и в марте, объясняя всю сложившуюся ситуацию именно намерением Киевского режима нанести удар либо стать плацдармом для нанесения удара (по территории РФ)», — подчеркнула Захарова.

Ранее Зеленский заявил, что НАТО следует не дожидаться возможного применения ядерного оружия Россией. Альянсу следует нанести «превентивные удары, чтобы они знали, что с ними будет, если они применят. А не наоборот — ждать ядерных ударов России, чтобы потом сказать: "Ах, ты так, ну, вот держи от нас!"»

Позже глава государства уточнил, что имел в виду новые ограничения Запада, которые должны предотвратить ядерную войну. Он подчеркнул, что Москва стала использовать его высказывания «в выгодном для себя ключе и ретранслировать их по другим направлениям».

Политика,Владимир Зеленский,Мария Захарова,Сергей Никифоров,МИД России,НАТО,
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