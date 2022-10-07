МИД РФ отверг резолюцию СПЧ ООН о ситуации с правами человека

Россия «решительно» отвергла обвинения, содержащиеся в резолюции Совета по правам человека ООН о ситуации в области прав человека в России и отказалась сотрудничать с учрежденным спецмеханизмом этого института. Об этом говорится в заявлении МИД РФ, которое приводит ТАСС.

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В дипведомстве пояснили, что сегодня 51-я сессия Совета ООН по правам человека по инициативе 26 стран — членов Евросоюза одобрила проект резолюции «Ситуация в области прав человека в Российской Федерации».

«Россия, решительно отвергая принятую сегодня резолюцию и содержащиеся в ней лживые обвинения, будет игнорировать учрежденный спецмеханизм СПЧ и отказывается от сотрудничества с ним», — заявили в МИД РФ.

Ранее сообщалось, что Совет ООН по правам человека одобрил назначение специального докладчика по России сроком на один год по просьбе западных стран. Ему предстоит отслеживать ситуацию с нарушением прав человека в России, собирать и оценивать эту информацию.