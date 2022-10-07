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43 минуты назад

МИД РФ отверг резолюцию СПЧ ООН о ситуации с правами человека в России

Газета.Ruиещё 2

Россия «решительно» отвергла обвинения, содержащиеся в резолюции Совета по правам человека ООН о ситуации в области прав человека в России и отказалась сотрудничать с учрежденным спецмеханизмом этого института. Об этом говорится в заявлении МИД РФ, которое приводит ТАСС.

МИД РФ отверг резолюцию СПЧ ООН о ситуации с правами человека
Фото: Газета.RuГазета.Ru

В дипведомстве пояснили, что сегодня 51-я сессия Совета ООН по правам человека по инициативе 26 стран — членов Евросоюза одобрила проект резолюции «Ситуация в области прав человека в Российской Федерации».

«Россия, решительно отвергая принятую сегодня резолюцию и содержащиеся в ней лживые обвинения, будет игнорировать учрежденный спецмеханизм СПЧ и отказывается от сотрудничества с ним», — заявили в МИД РФ.

Ранее сообщалось, что Совет ООН по правам человека одобрил назначение специального докладчика по России сроком на один год по просьбе западных стран. Ему предстоит отслеживать ситуацию с нарушением прав человека в России, собирать и оценивать эту информацию.

До этого Россия была временно исключена из Совета ООН по правам человека — за проголосовали 93 государства. Против выступили 24 страны, еще 58 не стали голосовать. Среди тех, кто был против, — сама Россия, Белоруссия, Иран, КНДР, ЦАР, Эритрея, Боливия, Габон и Китай.

Политика,МИД России,Совет по правам человека,ЕС,
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