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1 час назад

Песков прокомментировал данные об участии Путина в саммите G20

Елена Прошина

Российская делегация примет участие в саммите G20, который пройдет на Бали 15-16 ноября, однако формат еще не определен. Об этом «РИА Новости» сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Песков ответил на вопрос об участии Путина в саммите G20
Фото: ТАССТАСС

«Россия будет участвовать, но формат по-прежнему не определен», — сказал он.

Также информацию об участии в саммите опровергли на Украине. Пресс-секретарь президента страны Владимира Зеленского Сергей Никифоров заявил, что глава государства еще не принял окончательное решение по этому вопросу.

Зеленский объяснил свои слова о "превентивных ударах" по России

Ранее посол Индонезии в ОАЭ Хусин Багис в интервью The National сообщил, что лидеры России и Украины согласились посетить саммит G20 на Бали.

Политика,Владимир Зеленский,Сергей Никифоров,Дмитрий Песков,Владимир Путин,
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