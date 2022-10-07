Песков ответил на вопрос об участии Путина в саммите G20

Российская делегация примет участие в саммите G20, который пройдет на Бали 15-16 ноября, однако формат еще не определен. Об этом «РИА Новости» сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Фото: ТАСС ТАСС

«Россия будет участвовать, но формат по-прежнему не определен», — сказал он.

Также информацию об участии в саммите опровергли на Украине. Пресс-секретарь президента страны Владимира Зеленского Сергей Никифоров заявил, что глава государства еще не принял окончательное решение по этому вопросу.