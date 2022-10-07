В четырех присоединившихся к России регионах оценили прошедшие референдумы

В Донецкой народной республике (ДНР), Луганской народной республике (ЛНР), Запорожской и Херсонской областях жители заявили о проведении честных референдумов, после которых было объявлено о присоединении к России четырех новых регионов. Об этом сообщили специалисты Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) по итогам проведенного опроса.
Согласно данным, подавляющее большинство жителей освобожденных территорий высоко оценивают легитимность референдумов. «Абсолютное большинство» опрошенных граждан, проживающих в ДНР и ЛНР, считают, что голосование в их регионах прошло честно — такое заключение сделали по 98 процентов респондентов. Помимо этого, среди опрошенных в Запорожской области показатель составил 93 процента, в Херсонской области — 90 процентов».
О том, что референдумы прошли «скорее нечестно» высказались лишь по 2 процента опрошенных в ДНР и ЛНР. Такой же позиции по голосованию придерживаются 4 процента респондентов из Запорожской области и 5 процентов — из Херсонской области.
В четырех регионах проводился телефонный опрос по заказам Экспертного института социальных исследований (ЭИСИ) в период с 4 по 5 октября. В исследовании приняли участие 4 тысячи граждан из освобожденных территорий ДНР, ЛНР, Запорожской, Херсонской областей в возрасте 18 лет и старше.
24 февраля было объявлено о начале специальной операции в Донбассе. Таким образом Россия отреагировала на просьбы о военной помощи глав ДНР и ЛНР. Позднее, в сентябре 2022 года, в ДНР и ЛНР, а также в Запорожской и Херсонской областях проходило голосование по вопросам присоединения регионов к России. Согласно данным, в ДНР за проголосовали 99,23 процента, в ЛНР цифра немного ниже — 98,42 процента по итогам обработки 100 процентов бюллетеней. В Запорожской области по итогам подсчета 100 процентов протоколов за вхождение в состав России проголосовали 93,11 процента, в Херсонской области — 87,05 процента избирателей.
5 октября президент России подписал законы о принятии новых территорий в состав РФ. Теперь жители новых регионов со дня включения территорий в Россию — 30 сентября — признаются российскими гражданами, а общее число регионов страны выросло с 85 до 89.