В четырех присоединившихся к России регионах оценили прошедшие референдумы

В Донецкой народной республике (ДНР), Луганской народной республике (ЛНР), Запорожской и Херсонской областях жители заявили о проведении честных референдумов, после которых было объявлено о присоединении к России четырех новых регионов. Об этом сообщили специалисты Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) по итогам проведенного опроса.

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Согласно данным, подавляющее большинство жителей освобожденных территорий высоко оценивают легитимность референдумов. «Абсолютное большинство» опрошенных граждан, проживающих в ДНР и ЛНР, считают, что голосование в их регионах прошло честно — такое заключение сделали по 98 процентов респондентов. Помимо этого, среди опрошенных в Запорожской области показатель составил 93 процента, в Херсонской области — 90 процентов».

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О том, что референдумы прошли «скорее нечестно» высказались лишь по 2 процента опрошенных в ДНР и ЛНР. Такой же позиции по голосованию придерживаются 4 процента респондентов из Запорожской области и 5 процентов — из Херсонской области.

В четырех регионах проводился телефонный опрос по заказам Экспертного института социальных исследований (ЭИСИ) в период с 4 по 5 октября. В исследовании приняли участие 4 тысячи граждан из освобожденных территорий ДНР, ЛНР, Запорожской, Херсонской областей в возрасте 18 лет и старше.

24 февраля было объявлено о начале специальной операции в Донбассе. Таким образом Россия отреагировала на просьбы о военной помощи глав ДНР и ЛНР. Позднее, в сентябре 2022 года, в ДНР и ЛНР, а также в Запорожской и Херсонской областях проходило голосование по вопросам присоединения регионов к России. Согласно данным, в ДНР за проголосовали 99,23 процента, в ЛНР цифра немного ниже — 98,42 процента по итогам обработки 100 процентов бюллетеней. В Запорожской области по итогам подсчета 100 процентов протоколов за вхождение в состав России проголосовали 93,11 процента, в Херсонской области — 87,05 процента избирателей.