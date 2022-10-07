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9 минут назад

Кадыров посоветовал уезжающим из России сменить имена на женские

Елена Прошина

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров посоветовал всем уезжающим из России «надеть юбки и сменить имена на женские». Соответствующее заявление он сделал во время своего выступления на торжественном построении военнослужащих в Ханкале, передает «РИА Новости».

Кадыров дал совет уезжающим из России мужчинам
Фото: ТАССТАСС

Кадыров отметил, что не понимает мужчин, которые «в трудный час бросают свою родину» и уезжают за границу.

«Таким трусам я советую надеть юбки и сменить имена на женские. Хотя даже женщины в нашей истории имели мужество сражаться до конца наравне с мужчинами», — подчеркнул он.

Также глава Чечни указал на то, что в России объявлена лишь частичная мобилизация, но и ее достаточно, чтобы каждый выполнял свой долг и самостоятельно предлагал полезные в бою навыки.

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Ранее Кадыров раскрыл число военных из Чечни, которые принимают участие в СВО. По его словам, на Украине находится около десяти тысяч граждан ЧР.

Политика,Рамзан Кадыров,
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