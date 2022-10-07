Кадыров дал совет уезжающим из России мужчинам

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров посоветовал всем уезжающим из России «надеть юбки и сменить имена на женские». Соответствующее заявление он сделал во время своего выступления на торжественном построении военнослужащих в Ханкале, передает «РИА Новости».

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Кадыров отметил, что не понимает мужчин, которые «в трудный час бросают свою родину» и уезжают за границу.

«Таким трусам я советую надеть юбки и сменить имена на женские. Хотя даже женщины в нашей истории имели мужество сражаться до конца наравне с мужчинами», — подчеркнул он.

Также глава Чечни указал на то, что в России объявлена лишь частичная мобилизация, но и ее достаточно, чтобы каждый выполнял свой долг и самостоятельно предлагал полезные в бою навыки.