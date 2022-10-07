Путин поддержал связанное с русским языком предложение Токаева

Президент РФ Владимир Путин поддержал идею главы Казахстана Касым-Жомарта Токаева о создании при СНГ международной организации по продвижению русского языка. Слова российского лидера приводит ТАСС.
«Хотел бы также с удовлетворением отметить, что Токаев выступил с инициативой создать под эгидой СНГ международную организацию по поддержке и продвижению русского языка. Мы очень благодарны за это ему. Думаю, что это важно для всех, имея в виду, что русский язык, безусловно, является языком межгосударственного общения», — сказал Путин в ходе неформального саммита лидеров стран СНГ в Санкт-Петербурге.
Президент РФ уверен, что данная идея «имеет практическое измерение», поскольку в России «трудятся миллионы граждан СНГ».
Он подчеркнул, что поддерживает инициативу, пообещав «делать все для скорейшего воплощения ее в жизнь», особенно с учетом того, что 2023 год объявлен в Содружестве Годом русского языка как языка межгосударственного общения.