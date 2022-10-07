Путин поддержал связанное с русским языком предложение Токаева

«Хотел бы также с удовлетворением отметить, что Токаев выступил с инициативой создать под эгидой СНГ международную организацию по поддержке и продвижению русского языка. Мы очень благодарны за это ему. Думаю, что это важно для всех, имея в виду, что русский язык, безусловно, является языком межгосударственного общения», — сказал Путин в ходе неформального саммита лидеров стран СНГ в Санкт-Петербурге.