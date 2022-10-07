Лукашенко объяснил скрытый смысл своего подарка Путину

Президент Белоруссии Александр Лукашенко объяснил скрытую цель своего подарка российскому лидеру Владимиру Путину на 70-летие. Как сообщает Telegram-канал «Пул Первого», он выразил надежду, что трактор посеет зерно, которое после передадут президенту Польши Анджею Дуде и премьеру Матеушу Моравцекому, чтобы те больше не воровали у украинцев.

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Напомним, что Лукашенко решил подарить президенту России сертификат на трактор BELARUS. На вопрос журналистов, какими именно насадками будет оборудована сельскохозяйственная техника, он ответил, что их может быть миллион, но он бы посоветовал «одну».

«Сеялку. Будем сеять хлеб, может еще что-то, вырастим и отдадим Дуде, Моравецкому и Европе, чтобы не голодали. Чтоб не воровали у Украины хлеб, а везли бедным странам», — заявил Лукашенко.

Напомним, что 22 июля Россия и Украина при содействии ООН и Турции подписали в Стамбуле договоры о содействии поставок сельхозпродукции и удобрений на мировой рынок. Документы предполагают транспортировку товаров из Украины по Черному морю до Стамбула, откуда его будут перенаправлять в другие страны, а также участие ООН в снятии ограничений с России на экспорт.