Кадыров дал совет уезжающим из России мужчинам

Глава Чечни Рамзан Кадыров посоветовал уезжающим из России мужчинам надеть юбки и сменить свои имена на женские. Его слова на торжественном построении бойцов силовых подразделений на военной базе в Ханкале передает РИА "Новости".

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В своей речи Кадыров заявил, что не понимает тех, "кто бросает свою родину в трудный час".

"Таким трусам я советую надеть юбки и сменить имена на женские. Хотя даже женщины в нашей истории имели мужество сражаться до конца наравне с мужчинами", - сказал глава Чечни.

Кадыров подчеркнул, что в России была объявлена лишь частичная мобилизация, однако этого достаточно, чтобы каждый человек выполнял свой долг и добровольно предлагал полезные в бою навыки.