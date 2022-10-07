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17 минут назад

Кадыров посоветовал уезжающим из России мужчинам "надеть юбки и сменить имена на женские"

Газета.Ru

Глава Чечни Рамзан Кадыров посоветовал уезжающим из России мужчинам надеть юбки и сменить свои имена на женские. Его слова на торжественном построении бойцов силовых подразделений на военной базе в Ханкале передает РИА "Новости".

Кадыров дал совет уезжающим из России мужчинам
Фото: РИА НовостиРИА Новости

В своей речи Кадыров заявил, что не понимает тех, "кто бросает свою родину в трудный час".

"Таким трусам я советую надеть юбки и сменить имена на женские. Хотя даже женщины в нашей истории имели мужество сражаться до конца наравне с мужчинами", - сказал глава Чечни.

Кадыров подчеркнул, что в России была объявлена лишь частичная мобилизация, однако этого достаточно, чтобы каждый человек выполнял свой долг и добровольно предлагал полезные в бою навыки.

Ранее Рамзан Кадыров высказывал мнение, что уклоняющиеся от мобилизации мужчины, не имеют чести, достоинства и нравственных ценностей. Он также заявлял, что намерен отправить в зону проведения военной спецоперации на Украине своих несовершеннолетних сыновей 16, 15 и 14 лет.

Политика,Рамзан Кадыров,
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