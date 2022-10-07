Президент России Путин: на Украине происходят действительно трагические события

Президент России Владимир Путин назвал боевые действия на Украине трагическими событиями и заявил о необходимости выработки мер по разрешению конфликтов между странами Содружества Независимых Государств. Его слова на неформальной встрече руководителей стран - участников СНГ в Санкт-Петербурге передает ТАСС. "В нашем кругу затронем вопросы безопасности на пространстве Содружества. Ведь помимо Украины, где происходят действительно трагические события, к сожалению, и между другими близкими государствами постсоветского пространства возникают подчас конфликты. Это, безусловно, требует выработки мер по их разрешению", — заявил Путин. Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщал, что неформальный саммит лидеров государств СНГ состоится в Санкт-Петербурге в Константиновском дворце. Помимо самой встречи, 7 октября у Владимира Путина также запланированы несколько международных телефонных разговоров.