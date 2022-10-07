В Кремле рассказали о поздравивших Путина с юбилеем зарубежных лидерах

Президент России Владимир Путин, которому 7 октября исполнилось 70 лет, провел телефонные разговоры с лидерами Турции, Киргизии, Кубы, ЮАР, а также с бывшим президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым, которые поздравили его с юбилеем. Об этом в пятницу, 7 октября, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Кремля.