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29 минут назад

В Кремле рассказали о поздравивших Путина с юбилеем зарубежных лидерах

Lenta.ru

Президент России Владимир Путин, которому 7 октября исполнилось 70 лет, провел телефонные разговоры с лидерами Турции, Киргизии, Кубы, ЮАР, а также с бывшим президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым, которые поздравили его с юбилеем. Об этом в пятницу, 7 октября, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Кремля.

В Кремле рассказали о поздравивших Путина с юбилеем зарубежных лидерах
Фото: ТАССТАСС

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Отмечается, что помимо президентов этих стран — Садыра Жапарова, Мигеля Диаса-Канеля, Реджепа Тайипа Эрдогана и Сирила Рамапосы — Путин получает многочисленные поздравительные послания и телеграммы от глав государств и правительств иностранных государств, руководителей международных организаций и представителей общественно-политических кругов.

Политика,Нурсултан Назарбаев,Реджеп Эрдоган,Владимир Путин,Пресс-служба Администрации Президента РФ,
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