Лавров: рак мозга у НАТО зашел слишком далеко

Глава Министерства Иностранных Дел (МИД) Сергей Лавров заявил, что «рак мозга» у НАТО, диагностированный президентом Франции Макроном, зашел слишком далеко. Об этом политик высказался во время прямой трансляции на YouTube-канале министерства.

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«Президент Макрон, как вы помните, диагностировал рак мозга у Североатлантического альянса (НАТО), и, судя по тому, как альянс пестует неонацистский режим в Киеве, эта болезнь зашла слишком далеко», — сказал Лавров.

Также политик добавил, что Россия предостерегает США и других «спонсоров» киевского режима от повышения вовлеченности в конфликт России и Украины, а военные доктрины РФ останутся неизменными, как и основы государственной политики в области ядерного сдерживания.

«Попытки Вашингтона и его вассалов извратить эту реальность, извратить нашу позицию, преследует цель запугать международное сообщество», — подытожил глава МИД РФ.