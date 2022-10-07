Зюганов обозначил роль Путина в истории России

Глава Коммунистической партии РФ (КПРФ) Геннадий Зюганов в разговоре с KP.RU заявил, что президент Владимир Путин не дал Западу задушить РФ. По его словам, в 2007 году в «Мюнхенской речи» российский лидер призвал Европу считаться с культурой, судьбой, традициями и победами России, заставив «передернуться» всех, кто слышал выступление политика.
В 2007 году в Мюнхене Путин сказал открыто, что у России есть своя судьба, своя культура и свои уникальные традиции и Победы, и что с этим надо считаться... <...> Я видел в то время лица тех, кто душил нашу страну, кто хвалил Горбачева и Ельцина за их предательскую политику. Они все передернулись. Потому что Путин не дал западу задушить Россию, — сказал Зюганов.
Глава КПРФ добавил, что после этого Путин на Валдае заявил зарубежным журналистам и политологам, что русские культура, традиции, язык — «высочайшее, величайшее достояние, достояние всех народов». Зюганов отмечает, что почувствовал в тот момент, как «загалдела» иностранная пресса.
В 2008-2009 году после дефолта и обвала финансово-экономической мировой системы, отмечает глава КПРФ, возникла необходимость восстанавливать нормальное управление страной и делать это посредством национальных программ и проектов. Тогда были заявлены, определены темпы — выше мировых, подчеркнул Зюганов.
Потом Путин <...> определил ключевые задачи — выйти на мировые темпы, остановить вымирание населения и все сделать для того, чтобы прекратилось обнищание народа, и усилить борьбу с коррупцией. В принципе, это правильно. Но, если посмотрите результаты за последние 10 лет, — средние темпы экономического развития у нас отстают от тех ориентиров, которые определены, — указал политик.
Ранее Путин на встрече с лауреатами и финалистами всероссийского конкурса «Учитель года» заявил, что Россия была и будет суверенной. Президент добавил, что нужно укреплять и выстраивать национальную систему образования и воспитания подрастающего поколения.