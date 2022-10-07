Зюганов обозначил роль Путина в истории России

В 2007 году в Мюнхене Путин сказал открыто, что у России есть своя судьба, своя культура и свои уникальные традиции и Победы, и что с этим надо считаться... <...> Я видел в то время лица тех, кто душил нашу страну, кто хвалил Горбачева и Ельцина за их предательскую политику. Они все передернулись. Потому что Путин не дал западу задушить Россию, — сказал Зюганов.