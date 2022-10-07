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51 минуту назад

Лавров назвал заявление Зеленского доказательством угрозы от Киева

Алиса Селезнёва

Заявление президента Украины Владимира Зеленского о превентивном ударе по России является подтверждением угроз, которые исходят от киевского режима, и необходимости проведения специальной военной операции. Об этом заявил сегодня глава МИД РФ Сергей Лавров, пишет ТАСС.

Лавров назвал заявление Зеленского доказательством угрозы от Киева
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Накануне президент Украины Владимир Зеленский призвал НАТО нанести превентивные удары по России, а не ждать, пока Москва сама применит ядерное оружие. В Кремле сочли такое заявление призывом к началу мировой войны, отметив, что последствия подобного конфликта будут чудовищны и непредсказуемы.

Сегодня министр иностранных дел России Сергей Лавров также прокомментировал призыв украинского лидера.

«Зеленский призвал своих западных хозяев нанести упреждающий ядерный удар по России. Тем самым, этот деятель, по сути, предъявил всему миру очередные доказательства тех угроз, которые исходят от киевского режима и для нейтрализации которых и была начата специальная военная операция», - отметил он.

Глава МИД России также предостерег США и «других спонсоров киевского режима» от дальнейшего вовлечения в конфликт на Украине.

«Что касается нас, то, как многократно разъяснялось, наша военная доктрина и основы государственной политики в области ядерного сдерживания остаются неизменными», - подчеркнул Лавров.

Россия проводит с 24 февраля спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. 21 сентября в обращении к россиянам по поводу объявления частичной мобилизации Путин отметил, что при угрозе своей безопасности Россия готова использовать все имеющиеся средства, подчеркнув, что это «не блеф».

При этом в российской военной доктрине прописано, что применение ядерного оружия возможно в том случае, «когда под угрозу поставлено само существование государства».

Политика,Владимир Зеленский,Сергей Лавров,Владимир Путин,МИД России,НАТО,
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