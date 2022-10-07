Володин поздравил Путина фразой 2014 года

Спикер Госдумы Вячеслав Володин поздравил президента РФ Владимира Путина с днем рождения отсылкой к своей известной фразе 2014 года. Поздравление он опубликовал в своем Telegram-канале.
«ЕСТЬ ПУТИН - ЕСТЬ РОССИЯ! С днём рождения, Владимир Владимирович!» - написал Володин (орфография и пунктуация автора сохранены).
Осенью 2014 года на встрече с участниками «Валдайского клуба» Володин заявил, что россияне воспринимают «атаки» на Путина как атаки на самих себя и на Россию в целом.
Володин ссылался на опросы, согласно которым работу Путина одобряют 85 процентов россиян, а 66 граждан РФ не видят другого кандидата в президенты.
«Есть Путин - есть Россия, нет Путина - нет России», - заявил он.
7 октября 2022 года Путину исполнилось 70 лет. Его пресс-секретарь Дмитрий Песков рассказывал, что в день рождения у Путина всегда есть рабочие планы. На этот раз он примет участие в неформальной встрече глав государств-участников СНГ в Константиновском дворце.