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12 минут назад

Володин поздравил Путина фразой 2014 года

Мария Иванова

Спикер Госдумы Вячеслав Володин поздравил президента РФ Владимира Путина с днем рождения отсылкой к своей известной фразе 2014 года. Поздравление он опубликовал в своем Telegram-канале.

Володин поздравил Путина фразой 2014 года
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«ЕСТЬ ПУТИН - ЕСТЬ РОССИЯ! С днём рождения, Владимир Владимирович!» - написал Володин (орфография и пунктуация автора сохранены).

Осенью 2014 года на встрече с участниками «Валдайского клуба» Володин заявил, что россияне воспринимают «атаки» на Путина как атаки на самих себя и на Россию в целом.

Володин ссылался на опросы, согласно которым работу Путина одобряют 85 процентов россиян, а 66 граждан РФ не видят другого кандидата в президенты.

«Есть Путин - есть Россия, нет Путина - нет России», - заявил он.

7 октября 2022 года Путину исполнилось 70 лет. Его пресс-секретарь Дмитрий Песков рассказывал, что в день рождения у Путина всегда есть рабочие планы. На этот раз он примет участие в неформальной встрече глав государств-участников СНГ в Константиновском дворце.

Политика,Вячеслав Володин,Дмитрий Песков,Владимир Путин,Валдайский клуб,Госдума,
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