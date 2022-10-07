Володин поздравил Путина фразой 2014 года

Спикер Госдумы Вячеслав Володин поздравил президента РФ Владимира Путина с днем рождения отсылкой к своей известной фразе 2014 года. Поздравление он опубликовал в своем Telegram-канале.

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«ЕСТЬ ПУТИН - ЕСТЬ РОССИЯ! С днём рождения, Владимир Владимирович!» - написал Володин (орфография и пунктуация автора сохранены).

Осенью 2014 года на встрече с участниками «Валдайского клуба» Володин заявил, что россияне воспринимают «атаки» на Путина как атаки на самих себя и на Россию в целом.

Володин ссылался на опросы, согласно которым работу Путина одобряют 85 процентов россиян, а 66 граждан РФ не видят другого кандидата в президенты.

«Есть Путин - есть Россия, нет Путина - нет России», - заявил он.