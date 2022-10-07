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7 минут назад

Политолог назвал призывы Зеленского провокацией третьей мировой войны

Елена Прошина

Заявление украинского лидера Владимира Зеленского о необходимости нанесения «превентивного ядерного удара» по России является провокацией третьей мировой войны, сообщают «Известия» со ссылкой на заявление политолога Александра Казакова.

Политолог назвал призывы Зеленского провокацией третьей мировой войны
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По его словам, это была не первая провокация со стороны Украины. В прошлый раз это произошло, когда Киев заявил о подаче заявки в Североатлантический альянс в ускоренном порядке. Казаков отметил, что украинские власти вместе с Польшей и странами Прибалтики готовы спровоцировать большую войну в Европе. Это связано с тем, что Зеленский понимает: Киев не выстоит против Москвы.

Политолог считает, что глава Украины осознает обреченность, так как «итог спецоперации России ясен всем трезвомыслящим людям как на Западе, так и на Востоке». «Зеленский тоже это понимает, ему западные партнеры объясняют: «Сопротивляйся сколько сможешь, проиграешь всё равно», — отметил эксперт.

Ранее российское посольство в Канаде сообщило, что ждет реакции премьер-министра Джастина Трюдо и его правительства на обращение Зеленского к Североатлантическому альянсу с просьбой нанести превентивные ядерные удары по России.

Политика,Александр Казаков,Владимир Зеленский,Джастин Трюдо,НАТО,
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