Политолог назвал призывы Зеленского провокацией третьей мировой войны

Заявление украинского лидера Владимира Зеленского о необходимости нанесения «превентивного ядерного удара» по России является провокацией третьей мировой войны, сообщают «Известия» со ссылкой на заявление политолога Александра Казакова.

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По его словам, это была не первая провокация со стороны Украины. В прошлый раз это произошло, когда Киев заявил о подаче заявки в Североатлантический альянс в ускоренном порядке. Казаков отметил, что украинские власти вместе с Польшей и странами Прибалтики готовы спровоцировать большую войну в Европе. Это связано с тем, что Зеленский понимает: Киев не выстоит против Москвы.

Политолог считает, что глава Украины осознает обреченность, так как «итог спецоперации России ясен всем трезвомыслящим людям как на Западе, так и на Востоке». «Зеленский тоже это понимает, ему западные партнеры объясняют: «Сопротивляйся сколько сможешь, проиграешь всё равно», — отметил эксперт.