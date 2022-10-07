Политолог назвал призывы Зеленского провокацией третьей мировой войны

Заявление украинского лидера Владимира Зеленского о необходимости нанесения «превентивного ядерного удара» по России является провокацией третьей мировой войны, сообщают «Известия» со ссылкой на заявление политолога Александра Казакова.
По его словам, это была не первая провокация со стороны Украины. В прошлый раз это произошло, когда Киев заявил о подаче заявки в Североатлантический альянс в ускоренном порядке. Казаков отметил, что украинские власти вместе с Польшей и странами Прибалтики готовы спровоцировать большую войну в Европе. Это связано с тем, что Зеленский понимает: Киев не выстоит против Москвы.
Политолог считает, что глава Украины осознает обреченность, так как «итог спецоперации России ясен всем трезвомыслящим людям как на Западе, так и на Востоке». «Зеленский тоже это понимает, ему западные партнеры объясняют: «Сопротивляйся сколько сможешь, проиграешь всё равно», — отметил эксперт.
Ранее российское посольство в Канаде сообщило, что ждет реакции премьер-министра Джастина Трюдо и его правительства на обращение Зеленского к Североатлантическому альянсу с просьбой нанести превентивные ядерные удары по России.