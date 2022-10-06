Госдеп счел невозможными переговоры с Путиным "как прежде"

Переговоры "как прежде" на возможной встрече президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена будут невозможны. Об этом заявил в четверг на брифинге заместитель руководителя пресс-службы Госдепартамента Ведант Пател.
"Я предоставлю Белому дому говорить о встречах президента Байдена. Но, думаю, одно вполне понятно, и об этом говорилось разными ведомствами, в том числе Белым домом, - вести дела как обычно с Россией невозможно", - сказал он.
В четверг Байден не исключил возможность встречи с Путиным на предстоящих саммитах G20 и АТЭС. На соответствующий вопрос он ответил, что "это еще предстоит определить".