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1 час назад

Госдеп: переговоры "как прежде" в случае встречи Путина и Байдена невозможны

ТАССиещё 2

Переговоры "как прежде" на возможной встрече президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена будут невозможны. Об этом заявил в четверг на брифинге заместитель руководителя пресс-службы Госдепартамента Ведант Пател.

Госдеп счел невозможными переговоры с Путиным "как прежде"
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

"Я предоставлю Белому дому говорить о встречах президента Байдена. Но, думаю, одно вполне понятно, и об этом говорилось разными ведомствами, в том числе Белым домом, - вести дела как обычно с Россией невозможно", - сказал он.

Байден высказался о возможности встречи с Путиным

В четверг Байден не исключил возможность встречи с Путиным на предстоящих саммитах G20 и АТЭС. На соответствующий вопрос он ответил, что "это еще предстоит определить".

Политика,Джозеф Байден,Владимир Путин,АТЭС,Госдеп США,
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