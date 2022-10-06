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15 минут назад

Глава комитета Госдумы по обороне: у депутатов не стоит задача заглядывать вперед

Газета.Ru

Председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов заявил, что заглядывать вперед — это не задача депутатов. Об этом он сообщил в эфире телеканала РБК, комментируя ситуацию с частичной мобилизацией и появлением различных законодательных актов, касающихся военных.

Картаполов: заглядывать вперед – это не задача депутатов
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По его словам, изначально необходимости в этом не было, а теперь она появилась.

Комментируя слова ведущего о том, что если бы необходимые регламенты, которые принимаются в настоящее время, приняли пол года назад, то это помогло бы избежать нынешних «эксцессов», Картаполов отметил, что шесть месяцев назад речь о частичной мобилизации в России не шла.

«Заглядывать вперед – это не задача депутатов. Депутаты должны отвечать на те чаяния избирателей и запросы общественности, которые формируются на сегодняшний день», — заявил он.

По его словам, комитет будет реагировать на появление запросов о нехватке чего-либо от мобилизованных.

Генерал Картаполов призвал лучше информировать о ходе спецоперации

Ранее ЛДПР внесла в Госдуму законопроект, уточняющий критерии призыва в рамках мобилизации.

Политика,Андрей Картаполов,ЛДПР,Госдума,
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