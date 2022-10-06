Медведев ответил на слова Зеленского о превентивном ударе по России

Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев назвал президента Украины Владимира Зеленского идиотом после его слов о превентивном ударе по РФ. Соответствующее заявление он сделал в своем Telegram-канале.

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«Этому идиоту психиатры должны сделать превентивную трепанацию черепа. Пока он не натворил еще больших бед для своего народа и всех остальных», — сказал политик.

Ранее Зеленский во время выступления по видеосвязи в Институте Лоуи в Австралии призвал страны НАТО нанести превентивный удар по России, не дожидаясь, пока Москва первой применит ядерное оружие.