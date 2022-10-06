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1 час назад

Патриарх Кирилл призвал духовенство молиться о здравии Путина

Газета.Ruиещё 4

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл призвал церковное духовенство молиться о здравии президента РФ Владимира Путина. Об этом пишет пресс-служба РПЦ.

Патриарх Кирилл призвал молиться за здоровье Путина
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл благословил архиереев, духовенство и верующих вознести молитвы о здравии Президента Российской Федерации В.В. Путина», — говорится в сообщении.

В пресс-службе указали, что письмо с этим призывом управление делами Московской Патриархии разослало епархиальным архиереям на территории России. В документе отмечается, что 7 октября Путину исполняется 70 лет, а 8 октября — в день праздника преподобного отца Сергия, игумена Радонежского, благословившего много веков назад князя Московского Дмитрия Донского и русское воинство на борьбу с противником, «патриарх благословляет вознести на сугубой ектении Божественной литургии особое прошение о здравии Президента России, присовокупив их к уже установленным прошениям о Святой Руси».

Ранее патриарх Московский и Всея Руси призвал прихожан к «духовной мобилизации», которая, по его мнению, будет в конечном итоге содействовать полному примирению России и Украины.

Политика,Дмитрий Донской,Патриарх Кирилл,Владимир Путин,РПЦ,
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