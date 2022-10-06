Посла Франции вызвали в МИД России

Посол Франции в Москве Пьер Леви был вызван в четверг в МИД РФ , ему было указано на угрозы, которые возникают из-за увеличения поставок французского оружия Украине .

"Заместителем министра иностранных дел Российской Федерации Александром Грушко были даны принципиальные оценки военно-технической поддержки Украины со стороны Франции и других стран Запада. С российской стороны было указано на угрозы, возникающие вследствие увеличения поставок вооружений и техники киевскому режиму, наращивания учебно-тренировочных программ по подготовке украинских военных.

Сделан особый акцент на том, что эта линия противоречит звучащим из Парижа заверениям официальных лиц об их заинтересованности в мирном урегулировании на Украине", - говорится в сообщении российского дипведомства.

На Смоленской площади добавили, что "в контексте работы, ведущейся на площадке Совета Безопасности ООН в период французского председательства, была обозначена неприемлемость создания препятствий и процедурных ухищрений с целью затягивания созыва и срыва проведения важных заседаний СБ ООН или лишения российских представителей возможности полноценного в них участия".