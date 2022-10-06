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54 минуты назад

Медведев: врагов надо заставить просить о пощаде

Илья Родин

Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев рассказал в своем Telegram-канале, что санкции Запада против России ударили прежде всего по недружественным государствам.

Медведев: врагов надо заставить просить о пощаде
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Медведев подчеркнул, что Россия привыкла жить в условиях санкционных ограничений, адаптировалась к ним. В итоге, экономика страны продемонстрировала «весьма приличную жизнеспособность», уничтожить ее не удалось.

В западных же странах, пояснил политик, наблюдается резкий рост цен на бензин, коммунальные услуги, продукты. Инфляция достигла рекордных величин.

«Их санкции – это членовредительство. Типичный самострел в собственную задницу»,- полагает Медведев.

По его оценке, самый сильный удар пришелся по наиболее недружественным по отношению к России странам. В Чехии инфляция выросла на 17,3%, в Латвии на 20,8%.

«Однако в отдельных странах ЕС ситуация просто катастрофическая. Среди них – самые отмороженные враги России. Они в полной мере пожинают плоды своей рвотной ненависти к нашей стране», - полагает зампредседателя Совбеза.

Для международного сообщества в целом итог также печален, заявил Медведев. Действия Запада привели к быстрому разрушению сложной системы мировой торговли, уничтожению таких ключевых институтов, как право частной собственности, обязательность торговых контрактов.

Политик отметил, что нет смысла взывать к благоразумию властей западных стран. Их следует «заставить просить о пощаде в проигранном экономическом сражении», которое должно завершиться полной капитуляцией Запада, без каких-либо условий и оговорок.

«Однако к благоразумию наших врагов на Западе взывать бесполезно. И не нужно. Врагов надо заставить просить о пощаде в проигранном экономическом сражении. И завершать его их полной и безоговорочной капитуляцией», - добавил в заключение Медведев.

Политика,Дмитрий Медведев,Совет безопасности РФ,ЕС,
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