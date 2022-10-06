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1 час назад

В текст Конституции РФ внесли новые территории

Елена Прошина

На официальном интернет-портале правовой информации опубликовали обновленный текст Конституции России. В третью главу о федеративном устройстве включили ЛДНР, Запорожскую и Херсонскую области в качестве субъектов страны.

В текст Конституции РФ внесли изменения
Фото: ТАССТАСС

Указ об изменении текста Конституции ранее подписал президент России Владимир Путин.

«В составе Российской Федерации находятся субъекты РФ: Донецкая Народная Республика, Луганская Народная Республика, Запорожская область, Херсонская область», — говорится в документе.

Напомним, что референдумы о вхождении в состав России ЛДНР, Херсонской и Запорожской областях прошли на этих территориях с 23 по 27 сентября. Большинство их жителей поддержали включение в РФ.

Политика,Владимир Путин,
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