Названы возможные темы переговоров Путина и Байдена на G20

«Нужно понимать, что не исключил это не значит, что встречи состоятся. Очевидно, что просто администрация Байдена не согласовала этот момент, и не знает точно, будут или не будут эти встречи. <…> Западная сторона пока что не показывает своего желания идти на такие переговоры, поэтому, я не думаю, что они могут чем-то закончиться существенным», – сказал эксперт.