Названы возможные темы переговоров Путина и Байдена на G20

Политолог-американист Малек Дудаков заявил, что в случае встречи саммитах G20 или АТЭС президент России Владимир Путин и его американский коллега Джо Байден могут обсудить ситуацию на Украине. Об этом сообщают «Известия».
«Если встречи произойдут, и не просто кулуарах, а двусторонний какой-то диалог, то могут обсуждаться только Украина и ситуация, связанная с украинским конфликтом, и то, как Россию и США можно привести к взаимовыгодной сделке по вопросам безопасности на Украине и в целом в Восточной Европе», – сказал Дудаков.
Впрочем, политолог считает, что если встречи и произойдут, то вряд ли они «закончатся чем-то существенным».
«Нужно понимать, что не исключил это не значит, что встречи состоятся. Очевидно, что просто администрация Байдена не согласовала этот момент, и не знает точно, будут или не будут эти встречи. <…> Западная сторона пока что не показывает своего желания идти на такие переговоры, поэтому, я не думаю, что они могут чем-то закончиться существенным», – сказал эксперт.
Дудаков также уточнил, что Путин и Байден могут обсудить ядерную программу и вопросы экономики, но эти темы всё же отходят на второй план на фоне ситуации на Украине.
Ранее президент США Джо Байден допустил, что на предстоящих саммитах G20 или АТЭС он может встретиться с президентом России Владимиром Путиным.