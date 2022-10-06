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28 минут назад

Новые регионы включили в перечень субъектов в Конституции России

ТАСС

Донецкая Народная Республика (ДНР), Луганская Народная Республика (ЛНР), Запорожская и Херсонская области включены в перечень субъектов РФ в Конституции России. Новая редакция основного закона страны опубликована в четверг на официальном портале правовой информации.

Новые регионы включили в перечень субъектов в Конституции РФ
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Четыре новых субъекта включены в перечень в статье 65 третьей главы Конституции РФ "Федеративное устройство". Наименования новых регионов - Донецкая Народная Республика, Луганская Народная Республика, Запорожская область и Херсонская область - даны в соответствии с федеральными конституционными законами о вхождении этих территорий в состав России, которые президент РФ Владимир Путин подписал 5 октября.

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Согласно этим документам, ДНР и ЛНР в составе России сохранят статус республик и свои прежние названия, государственным языком будет русский. Запорожская и Херсонская области также войдут в состав РФ в качестве отдельных субъектов - они останутся областями. Пределы республик и областей будут определяться их границами, которые "существовали на день их образования и принятия в РФ". При этом, как указано в конституционных законах, ДНР и ЛНР входят в РФ в границах 2014 года, установленных в их конституциях.

Путин утвердил ратификацию договоров о новых регионах в составе РФ

30 сентября в Кремле прошла торжественная церемония, во время которой президент РФ Владимир Путин подписал с главами Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей договоры о включении территорий в состав страны. Ранее там состоялись референдумы, жители регионов поддержали присоединение к России большинством голосов. 2 октября президент РФ внес в Госдуму проекты федеральных конституционных законов о принятии четырех субъектов в состав России, а также международные договоры на ратификацию. Ранее в тот же день эти документы одобрил Конституционный суд РФ. Госдума единогласно приняла федеральные конституционные законы и ратифицировала международные договоры на заседании 3 октября. Затем документы были одобрены Советом Федерации.

Основанием для принятия новых регионов в состав РФ являются результаты проведенных с 23 по 27 сентября референдумов, договоры между Россией, ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областями о принятии их в состав РФ и образовании новых субъектов. Это решение поддержали 87,05% проголосовавших в Херсонской области, 93,11% - в Запорожской области, 99,23% - в ДНР, 98,42% - в ЛНР.

Политика,Владимир Путин,Конституционный суд,Совет Федерации,Госдума,
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