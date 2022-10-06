Новые регионы включили в перечень субъектов в Конституции РФ

Донецкая Народная Республика (ДНР), Луганская Народная Республика (ЛНР), Запорожская и Херсонская области включены в перечень субъектов РФ в Конституции России. Новая редакция основного закона страны опубликована в четверг на официальном портале правовой информации.

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Четыре новых субъекта включены в перечень в статье 65 третьей главы Конституции РФ "Федеративное устройство". Наименования новых регионов - Донецкая Народная Республика, Луганская Народная Республика, Запорожская область и Херсонская область - даны в соответствии с федеральными конституционными законами о вхождении этих территорий в состав России, которые президент РФ Владимир Путин подписал 5 октября.

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Согласно этим документам, ДНР и ЛНР в составе России сохранят статус республик и свои прежние названия, государственным языком будет русский. Запорожская и Херсонская области также войдут в состав РФ в качестве отдельных субъектов - они останутся областями. Пределы республик и областей будут определяться их границами, которые "существовали на день их образования и принятия в РФ". При этом, как указано в конституционных законах, ДНР и ЛНР входят в РФ в границах 2014 года, установленных в их конституциях.

30 сентября в Кремле прошла торжественная церемония, во время которой президент РФ Владимир Путин подписал с главами Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей договоры о включении территорий в состав страны. Ранее там состоялись референдумы, жители регионов поддержали присоединение к России большинством голосов. 2 октября президент РФ внес в Госдуму проекты федеральных конституционных законов о принятии четырех субъектов в состав России, а также международные договоры на ратификацию. Ранее в тот же день эти документы одобрил Конституционный суд РФ. Госдума единогласно приняла федеральные конституционные законы и ратифицировала международные договоры на заседании 3 октября. Затем документы были одобрены Советом Федерации.