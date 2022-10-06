Россия подала в МУС возражения на иск Украины с обвинением РФ в геноциде

Россия подала возражения в Международный уголовный суд (МУС) в Гааге на иск Украины, обвинившей РФ в геноциде украинского народа после начала спецоперации, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на инстанцию.

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Согласно информации суда, Россия 3 октября подала предварительные возражения по делу «Утверждения о геноциде» в соответствии с Конвенцией о предупреждении преступления геноцида и наказании за него.

Прокуратура МУС приступила к расследованию военных преступлений и преступлений против человечности на Украине 2 марта. Как сообщил 11 марта прокурор суда Карим Хан, следственная группа суда начала собирать улики в рамках этого расследования.