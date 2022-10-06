Байден высказался о возможности встречи с Путиным

Президент США Джо Байден допустил, что может встретиться с президентом России Владимиром Путиным на предстоящих саммитах G20 или АТЭС для обсуждения ситуации вокруг Украины. Об этом сообщает РИА «Новости».

Фото: РИА Новости РИА Новости

«Посмотрим», — сказал он, отвечая на вопрос журналиста.

Ранее Байден заявил, что Путину не запугать Соединенные Штаты словами и угрозами. По его словам, США продолжат поддерживать Украину и поставлять ей оружие. В скором времени Вашингтон выделит украинским властям пакет помощи на сумму $13 млрд.

Байден подчеркнул, что США не признают вхождение в состав России новых территорий.

При этом бывший президент США Дональд Трамп 28 сентября заявил, что готов возглавить переговорную группу, которая могла бы достичь условий мира на территории Украины, где Россия в настоящее время проводит специальную военную операцию.