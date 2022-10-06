В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+22° в 
USD 60.25EUR 58.24
Войти в почту
1 час назад

Байден допустил возможность встречи с Путиным на саммитах G20 или АТЭС

Газета.Ruиещё 1

Президент США Джо Байден допустил, что может встретиться с президентом России Владимиром Путиным на предстоящих саммитах G20 или АТЭС для обсуждения ситуации вокруг Украины. Об этом сообщает РИА «Новости».

Байден высказался о возможности встречи с Путиным
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Посмотрим», — сказал он, отвечая на вопрос журналиста.

Ранее Байден заявил, что Путину не запугать Соединенные Штаты словами и угрозами. По его словам, США продолжат поддерживать Украину и поставлять ей оружие. В скором времени Вашингтон выделит украинским властям пакет помощи на сумму $13 млрд.

Байден подчеркнул, что США не признают вхождение в состав России новых территорий.

При этом бывший президент США Дональд Трамп 28 сентября заявил, что готов возглавить переговорную группу, которая могла бы достичь условий мира на территории Украины, где Россия в настоящее время проводит специальную военную операцию.

Американский политик также раскритиковал администрацию нынешнего президента США Джо Байдена за слишком сдержанную позицию на инцидент с утечкой на «Северных потоках».

Политика,Джозеф Байден,Владимир Путин,АТЭС,
52
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители