Мишустина попросили ввести льготную ипотеку для мобилизованных

Лидер партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов и лидер партии «Родина», депутат Госдумы Алексей Журавлев попросили премьер-министра Михаила Мишустина рассмотреть вопрос предоставления льготной ипотеки призванным по частичной мобилизации. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на копию обращения депутатов.

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По информации агентства, речь идет о льготной ипотеке для граждан России, призванных в рамках частичной мобилизации, и дальнейшей ее реализации в 2023 году.

«Такая льготная ипотека для мобилизованных граждан, в частности, может предоставляться семьям мобилизованных граждан, не подпадающим под условия иных льготных ипотечных программ, в форме получения кредита по пониженной процентной ставке (например, 2% годовых)», — говорится в тексте обращения.

Также речь может идти о рефинансировании существующей ипотеки по сниженной процентной ставке.