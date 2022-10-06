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1 час назад

Депутаты обратились к Мишустину с просьбой ввести льготную ипотеку для мобилизованных

Газета.Ruиещё 1

Лидер партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов и лидер партии «Родина», депутат Госдумы Алексей Журавлев попросили премьер-министра Михаила Мишустина рассмотреть вопрос предоставления льготной ипотеки призванным по частичной мобилизации. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на копию обращения депутатов.

Мишустина попросили ввести льготную ипотеку для мобилизованных
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По информации агентства, речь идет о льготной ипотеке для граждан России, призванных в рамках частичной мобилизации, и дальнейшей ее реализации в 2023 году.

«Такая льготная ипотека для мобилизованных граждан, в частности, может предоставляться семьям мобилизованных граждан, не подпадающим под условия иных льготных ипотечных программ, в форме получения кредита по пониженной процентной ставке (например, 2% годовых)», — говорится в тексте обращения.

Также речь может идти о рефинансировании существующей ипотеки по сниженной процентной ставке.

Ранее депутаты фракции ЛДПР внесли в Госдуму законопроект, уточняющий критерии призыва по мобилизации, где среди прочего предлагается предоставлять отсрочку единственным детям одиноких родителей.

Политика,Алексей Журавлев,Михаил Мишустин,Сергей Миронов,Партия Родина,ЛДПР,Госдума,
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