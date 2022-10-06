Мишустина попросили ввести льготную ипотеку для мобилизованных

Лидер партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов и лидер партии «Родина», депутат Госдумы Алексей Журавлев попросили премьер-министра Михаила Мишустина рассмотреть вопрос предоставления льготной ипотеки призванным по частичной мобилизации. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на копию обращения депутатов.
По информации агентства, речь идет о льготной ипотеке для граждан России, призванных в рамках частичной мобилизации, и дальнейшей ее реализации в 2023 году.
«Такая льготная ипотека для мобилизованных граждан, в частности, может предоставляться семьям мобилизованных граждан, не подпадающим под условия иных льготных ипотечных программ, в форме получения кредита по пониженной процентной ставке (например, 2% годовых)», — говорится в тексте обращения.
Также речь может идти о рефинансировании существующей ипотеки по сниженной процентной ставке.
Ранее депутаты фракции ЛДПР внесли в Госдуму законопроект, уточняющий критерии призыва по мобилизации, где среди прочего предлагается предоставлять отсрочку единственным детям одиноких родителей.