Раскрыта судьба посольств ДНР и ЛНР после вхождения регионов в состав России

«У меня достаточно работы сейчас. У нас только вчера начались какие-то процессы, а именно после начала трансформации был назначен временно исполняющий обязанности главы республики, только начинает формироваться вертикаль, интегрируется российская система власти. Удалось закончить дела, которыми мы занимались раньше, договориться с нашими партнерами, с которыми мы имели межгосударственные отношения, и перевести их в формат трансграничных, региональных, межрегиональных. Здесь большой пакет работы, который нужно сделать даже для этого перехода, а дальше сместить акценты на экономические направления, вопросы межрегионального сотрудничества, выстраивание межкультурных взаимоотношений», — сказал Родион Мирошник.