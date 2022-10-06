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13 минут назад

Захарова рассказала о "тупике Зеленского"

Российская Газета

Указ о невозможности переговоров с президентом России Владимиром Путиным стал "тупиком Зеленского", считает официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Ее слова приводит ТАСС.

Захарова рассказала о "тупике Зеленского"
Фото: ТАССТАСС

Она отметила на брифинге, что Россия никогда не отказывалась от переговоров с Украиной, но Киев и Запад отвергли это, надеясь одержать победу на поле боя.

Отвечая на вопрос, означает ли указ о невозможности переговоров дипломатический тупик в урегулировании конфликта, Захарова сказала, что "это тупик Зеленского".

Ранее Зеленский исключил возможность проведения переговоров с российским лидером, подписав соответствующий указ. В России заявляли, что все попытки переговоров по Украине были сорваны Киевом по приказу американских покровителей.

Политика,Мария Захарова,Владимир Путин,МИД России,
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