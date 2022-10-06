Захарова рассказала о "тупике Зеленского"

Указ о невозможности переговоров с президентом России Владимиром Путиным стал "тупиком Зеленского", считает официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Ее слова приводит ТАСС.

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Она отметила на брифинге, что Россия никогда не отказывалась от переговоров с Украиной, но Киев и Запад отвергли это, надеясь одержать победу на поле боя.

Отвечая на вопрос, означает ли указ о невозможности переговоров дипломатический тупик в урегулировании конфликта, Захарова сказала, что "это тупик Зеленского".