Захарова рассказала о "тупике Зеленского"

Указ о невозможности переговоров с президентом России Владимиром Путиным стал "тупиком Зеленского", считает официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Ее слова приводит ТАСС.
Она отметила на брифинге, что Россия никогда не отказывалась от переговоров с Украиной, но Киев и Запад отвергли это, надеясь одержать победу на поле боя.
Отвечая на вопрос, означает ли указ о невозможности переговоров дипломатический тупик в урегулировании конфликта, Захарова сказала, что "это тупик Зеленского".
Ранее Зеленский исключил возможность проведения переговоров с российским лидером, подписав соответствующий указ. В России заявляли, что все попытки переговоров по Украине были сорваны Киевом по приказу американских покровителей.