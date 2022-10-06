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1 час назад

Матвиенко обратилась к парламенту Украины

Алиса Селезнёва

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко выступила с предложением к украинской парламентской делегации начать переговорный процесс на саммите спикеров парламентов стран G20 и «попытаться понять друг друга». Об этом сообщает ТАСС.

«Давайте прямо сегодня на площадке парламентской двадцатки сядем за стол переговоров. Парламент России, парламент Украины. Давайте попытаемся понять друг друга, найти договоренности», - заявила спикер Совета Федерации.

Таким образом она ответила на обвинения украинской делегации, заявившей об агрессии России.

Спикер верхней палаты парламента России также напомнила, что российская сторона всегда выступала за мирное урегулирование украинского кризиса, неоднократно предлагала переговоры и договоренности были практически достигнуты.

«Но, к сожалению, Украина тогда, очевидно, находясь под внешним управлением, отказалась от этих договоренностей. Мы снова говорим: мы за переговоры, мы за диалог, мы за мирное политическое решение этого кризиса. Давайте договариваться и давайте садиться за стол переговоров», - заметила Валентина Матвиенко.

При этом она отвергла обвинения в том, что Россия несет ответственность за продовольственный и энергетический кризисы, напомнив о том, что западными странами было сделано все для того, чтобы остановить поставки российского газа в Европу.

В настоящее время российско-украинские мирные переговоры приостановлены по инициативе украинской стороны. Президент Украины Владимир Зеленский ранее назвал условием их возобновления возвращение Россией «всех территорий, утраченных с 24 февраля». 4 октября украинский лидер утвердил решение Совета национальной безопасности страны о невозможности проведения переговоров с главой России Владимиром Путиным.

В Кремле заявили о полном уходе Киева с переговорного трека

При этом Путин 30 сентября, в ходе своего выступления на церемонии подписания договоров о вхождении в состав страны ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областей, призвал киевский режим прекратить боевые действия и вернуться за стол переговоров.

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