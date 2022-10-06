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1 час назад

Узбекистан наградил Путина орденом

Алиса Селезнёва

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев подписал указ о награждении российского лидера Владимира Путина орденом «Олий Даражали Дўстлик» (Дружбы высшей степени). Об этом заявил пресс-секретарь главы республики Шерзод Асадов.

Узбекистан наградил Путина орденом
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Указом президента Республики Узбекистан за огромный личный вклад в развитие традиционных уз дружбы и сотрудничества между народами наших стран президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин награжден орденом «Олий Даражали Дўстлик», - пояснил он.

Соответствующее решение также было принято в преддверии юбилея главы России, 7 октября Путину исполнится 70 лет.

В июле президент России Владимир Путин наградил главу Узбекистана Шавката Мирзиеева орденом Александра Невского. Награда была присвоена за большие заслуги по укреплению дружбы и сотрудничество между странами.

Политика,Шавкат Мирзиеев,Александр Невский,Владимир Путин,
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