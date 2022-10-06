Песков опроверг сообщения об отъезде 700 тысяч россиян

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал «похожей на утку» информацию о том, что с начала частичной мобилизации Россию якобы покинули 700 тысяч человек. Об этом сообщает РИА Новости.

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«Нет, не является, это похоже на какую-то "утку", я вообще не знаю, что такое русское издательство "Форбс". Он издается? Есть ли вообще это издательство? Я не совсем знаю. Поэтому не думаю, что следует воспринимать серьезно такие новости», — ответил представитель Кремля на соответствующий вопрос журналистов.

Песков отметил, что точными цифрами о числе уехавших не обладает, однако они «далеки от того, чтобы быть такими».

Напомним, что 21 сентября президент России Владимир Путин объявил о начале частичной мобилизации в России. Как объяснял министр обороны Сергей Шойгу, ей подлежат россияне, состоящие в запасе, имеющие боевой опыт и необходимую военно-учетную специальность.