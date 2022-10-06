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20 минут назад

Узбекистан наградил  Путина орденом "Дружбы высокого уровня"

Газета.Ru

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев подписал указ о награждении главы Российской Федерации Владимира Путина орденом «Олий Даражали Дўстлик» («Дружбы высокого уровня») — за »«огромный личный вклад в развитие традиционных уз дружбы и сотрудничества» между двумя государствами. Об этом сообщает РБК.

Узбекистан наградил Путина орденом "Дружбы высокого уровня"
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Соответствующее решение было принято в преддверии юбилея российского лидера, 7 октября Путину исполнится 70 лет.

В июле Путин подписал указ о награждении Мирзиёева орденом Александра Невского — «за большие заслуги по укреплению дружбы и сотрудничества между Россией и Узбекистаном».

Ранее Кремль рассказал, как главы иностранных государств поздравят президента России Владимира Путина с юбилеем.

Также глава Чечни Рамзан Кадыров заявлял, что в республике в день юбилея Путина состоится множество спортивных мероприятий в честь 70-летия главы российского государства.

Политика,Шавкат Мирзиеев,Александр Невский,Рамзан Кадыров,Владимир Путин,
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