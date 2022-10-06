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1 час назад

Джабаров: будем пресекать любые попытки исключить Россию из G20

Газета.Ruиещё 1

В России видят любые попытки исключить страну из G20 и будут их пресекать, сообщил в своем Telegram-канале член Совета Федерации РФ Владимир Джабаров.

Джабаров: будем пресекать любые попытки исключить Россию из G20
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Любые попытки поставить Россию в режим изоляции и ограничений будут жестко пресекаться. И в этом у нас есть мощная поддержка», — написал он.

По его словам, достаточно оценить активность делегации РФ на проходящем в Джакарте восьмом саммите спикеров парламентов, который, как отметил сенатор, играет очень важную роль.

«Это обусловлено прежде всего тем, что встреча спикеров парламентов большой двадцатки предваряет встречу глав государств «Группы двадцати». Уверен, что итоговая резолюция саммита спикеров парламентов будет выверенная, сдержанная, максимально направлена на консолидацию участников саммита», — считает Джабаров.

Политика,Владимир Джабаров,Совет Федерации,
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