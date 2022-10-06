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37 минут назад

Песков отреагировал на новый пост Маска об Украине

Никита Бородкин

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал выводы американского предпринимателя Илона Маска о тяготении жителей восточных регионов Украины к России «констатацией реальности». Как сообщает ТАСС, представитель Кремля отметил, что такое положение дел обусловлено исторически, и к этому заключению способен прийти любой человек, способный к аналитическому мышлению.

Песков отреагировал на новый пост Маска об Украине
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Это констатация реальности скорее. Потому что это, действительно, реальное положение дел и, действительно, на востоке Украины всегда, испокон веков жило население, которое было русским населением», — заявил Песков.

Он добавил, что людей, понимающих ситуацию на востоке Украины, немало.

Напомним, что ранее Маск предложил свой способ урегулирования конфликта на Украине. По его словам, Крым должен окончательно войти в состав России, как это было «с 1738 года и до ошибки» лидера СССР Никиты Хрущева. Кроме того, он предложил Киеву закрепить за страной нейтральный статус, а также обеспечивать водоснабжение Крыма. При этом на территории ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской области должны пройти повторные референдумы под наблюдением ООН.

Позднее, отвечая на критику, Маск подчеркнул, что в некоторых восточных регионах Украины большинство населения составляют русские, и в действительности они предпочитают Россию.

Политика,Дмитрий Песков,ООН,
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