Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал выводы американского предпринимателя Илона Маска о тяготении жителей восточных регионов Украины к России «констатацией реальности». Как сообщает ТАСС, представитель Кремля отметил, что такое положение дел обусловлено исторически, и к этому заключению способен прийти любой человек, способный к аналитическому мышлению.

«Это констатация реальности скорее. Потому что это, действительно, реальное положение дел и, действительно, на востоке Украины всегда, испокон веков жило население, которое было русским населением», — заявил Песков.

Напомним, что ранее Маск предложил свой способ урегулирования конфликта на Украине. По его словам, Крым должен окончательно войти в состав России, как это было «с 1738 года и до ошибки» лидера СССР Никиты Хрущева. Кроме того, он предложил Киеву закрепить за страной нейтральный статус, а также обеспечивать водоснабжение Крыма. При этом на территории ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской области должны пройти повторные референдумы под наблюдением ООН.