Песков опроверг сообщения об отъезде 700 тысяч россиян

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал недостоверной информацию в журнале Forbes об отъезде из РФ 700 тысяч граждан с начала объявления частичной мобилизации.
«Это похоже на какую-то «утку», я вообще не знаю, что такое русское издательство Forbes. Он издается? Есть ли вообще это издательство? Я не совсем знаю. Поэтому не думаю, что следует воспринимать серьезно такие новости», — сказал представитель Кремля.
Он добавил, что не обладает точной информацией относительно того, сколько на самом деле человек выехало за границу. Но отметил, что настоящие цифры далеки от заявленных.
Ранее журнал Forbes со ссылкой на неназванного источника сообщил, что Россию с начала частичной мобилизации якобы покинули 700 тысяч, а то и 1 млн граждан.
В начале октября глава МВД Казахстана сообщал, что границу республики пересекли 200 тысяч российских граждан с 21 февраля.