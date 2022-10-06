Песков опроверг сообщения об отъезде 700 тысяч россиян

«Это похоже на какую-то «утку», я вообще не знаю, что такое русское издательство Forbes. Он издается? Есть ли вообще это издательство? Я не совсем знаю. Поэтому не думаю, что следует воспринимать серьезно такие новости», — сказал представитель Кремля.