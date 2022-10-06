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1 час назад

Кремль подтвердил визит главы МАГАТЭ в Россию

Lenta.ruиещё 1

Глава Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси посетит Россию. Информацию о запланированном визите Гросси подтвердил пресс-секретарь президента Владимира Путина Дмитрий Песков. Его слова приводит «Интерфакс».

Кремль подтвердил визит главы МАГАТЭ в Россию
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Визит действительно готовится», — заявил представитель Кремля.

По словам Пескова, все подробности о запланированном визите Гросси Кремль сообщит позже, в начале следующей недели.

Ранее сообщалось, что Гросси проведет консультации с «соответствующими органами власти» из-за указа Путина о переходе Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) в федеральную собственность.

Персонал станции готовится перезапустить один из шести реакторов. Запуск будет осуществлен на пониженной мощности, он будет предназначен для производства пара и тепла для нужд ЗАЭС.

Политика,Рафаэль Гросси,Дмитрий Песков,Владимир Путин,МАГАТЭ,
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