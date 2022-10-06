Кремль подтвердил визит главы МАГАТЭ в Россию

Глава Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси посетит Россию. Информацию о запланированном визите Гросси подтвердил пресс-секретарь президента Владимира Путина Дмитрий Песков. Его слова приводит «Интерфакс».
«Визит действительно готовится», — заявил представитель Кремля.
По словам Пескова, все подробности о запланированном визите Гросси Кремль сообщит позже, в начале следующей недели.
Ранее сообщалось, что Гросси проведет консультации с «соответствующими органами власти» из-за указа Путина о переходе Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) в федеральную собственность.
Персонал станции готовится перезапустить один из шести реакторов. Запуск будет осуществлен на пониженной мощности, он будет предназначен для производства пара и тепла для нужд ЗАЭС.