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1 час назад

Захарова заявила, что Киев мстит мирным гражданам за их выбор быть в России

ТАСС

Киев мстит мирным гражданам новых субъектов РФ за их выбор быть в составе России, освобождение этих территорий продолжится. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на брифинге в четверг.

Захарова заявила, что Киев мстит мирным гражданам за их выбор быть в России
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Нацисты откровенно мстят мирным гражданам за сделанный ими осознанный выбор в пользу того, с кем они хотят быть <...> Освобождение этих территорий будет продолжено, на них восстанавливается разрушенная инфраструктура, налаживается мирная жизнь", - сказала она.

Дипломат заверила, Россия будет и дальше защищать эти регионы.

"Любые попытки сломить волю этих людей обречены на провал. Освобожденные территории, которые вошли в состав нашей страны, будут защищаться от всех попыток киевского режима продолжать убивать этих людей", - подчеркнула Захарова.

Политика,Мария Захарова,МИД России,
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