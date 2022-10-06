Захарова заявила, что Киев мстит мирным гражданам за их выбор быть в России

"Нацисты откровенно мстят мирным гражданам за сделанный ими осознанный выбор в пользу того, с кем они хотят быть <...> Освобождение этих территорий будет продолжено, на них восстанавливается разрушенная инфраструктура, налаживается мирная жизнь", - сказала она.