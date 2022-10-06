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1 час назад

Мишустин заявил, что язык ультиматумов является неприемлемым для РФ

Газета.Ruиещё 1

Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что страна не приемлет язык ультиматумов. Об этом глава российского Кабмина сообщил в ходе выступления на пленарном заседании II Каспийского экономического форума, передает ТАСС.

Мишустин заявил, что язык ультиматумов является неприемлемым для РФ
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По словам Мишустина, ни одно государство в мире не имеет права навязывать свою волю другим.

«Для нас неприемлем язык ультиматумов. Ни одно государство не имеет права навязывать свою волю другим, тем более — прибегать к средствам давления, которые затрагивают интересы простых граждан и частного бизнеса», — пояснил Мишустин во время выступления.

Также он добавил, что РФ придется работать в сложных условиях на фоне турбулентности глобальной экономики.

«Коллективный Запад в попытках сохранить существующий, удобный ему миропорядок оказывает нарастающее давление на другие страны», — сказал российский политик.

24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации на Украине в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.

Политика,Михаил Мишустин,Владимир Путин,
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