Евросоюз утвердил восьмой пакет санкций в отношении России

Европейский союз утвердил новый, восьмой, пакет санкций в отношении России в связи с ее специальной военной операцией на Украине. Об этом сообщается на сайте Европейской комиссии.

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Под новые санкции подпали запрет импорта российских товаров на €7 млрд, экспорт угля РФ, электронных компонентов для оружия, технических изделий для авиации и химических веществ.

Кроме того, граждане Евросоюза больше не могут занимать должности в руководящих органах государственных предприятий России.

Также расширен список лиц, в отношении которых введены ограничения. Уточняется, что это физические и юридические лица, работающие в оборонном секторе: высокопоставленные и военные чиновники, компании, «поддерживающие российские вооруженные силы», а также лица, «которые распространяют дезинформацию о войне» (спецоперации — прим.).