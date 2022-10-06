Зампредседателя Совета безопасности (Совбеза) РФ Дмитрий Медведев сообщил о планах России продолжить освобождение территорий, занятых украинскими неонацистами. Соответствующее заявление он сделал на генсовете партии «Единая Россия», передает РИА Новости.
«Продолжим освобождать территории, все ещё занятые неонацистами», - подчеркнул он.
Медведев также выразил уверенность в том, что российской стороне удастся достигнуть всех целей по защите граждан и территорий.
Российская сторона с 24 февраля проводит специальную военную операцию на украинской территории. 21 сентября в России объявили частичную мобилизацию. В стране позднее начался референдум по вопросу о вхождении в состав России в Донецкой и Луганской Народных Республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях. После этого президентом РФ были подписаны договоры о принятии регионов в состав России. Накануне российской стороной были подписаны федеральные законы, ратифицирующие принятие этих регионов в состав РФ.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что удары Украины по новым территориям будут восприняты российской стороной как акт агрессии.