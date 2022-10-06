В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+13° в 
USD 59.40EUR 58.06
Войти в почту
1 час назад

Медведев заявил о планах России по освобождению территорий

Лера Букина

Зампредседателя Совета безопасности (Совбеза) РФ Дмитрий Медведев сообщил о планах России продолжить освобождение территорий, занятых украинскими неонацистами. Соответствующее заявление он сделал на генсовете партии «Единая Россия», передает РИА Новости.

«Продолжим освобождать территории, все ещё занятые неонацистами», - подчеркнул он.

Медведев также выразил уверенность в том, что российской стороне удастся достигнуть всех целей по защите граждан и территорий.

Медведев озвучил возможную награду для Маска за его слова об Украине

Российская сторона с 24 февраля проводит специальную военную операцию на украинской территории. 21 сентября в России объявили частичную мобилизацию. В стране позднее начался референдум по вопросу о вхождении в состав России в Донецкой и Луганской Народных Республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях. После этого президентом РФ были подписаны договоры о принятии регионов в состав России. Накануне российской стороной были подписаны федеральные законы, ратифицирующие принятие этих регионов в состав РФ.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что удары Украины по новым территориям будут восприняты российской стороной как акт агрессии.

Политика,Видео,Дмитрий Песков,Дмитрий Медведев,Единая Россия,
55
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители