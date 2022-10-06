Медведев также выразил уверенность в том, что российской стороне удастся достигнуть всех целей по защите граждан и территорий.

Российская сторона с 24 февраля проводит специальную военную операцию на украинской территории. 21 сентября в России объявили частичную мобилизацию. В стране позднее начался референдум по вопросу о вхождении в состав России в Донецкой и Луганской Народных Республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях. После этого президентом РФ были подписаны договоры о принятии регионов в состав России. Накануне российской стороной были подписаны федеральные законы, ратифицирующие принятие этих регионов в состав РФ.