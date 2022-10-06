Медведев: все цели по защите граждан РФ на своей территории будут достигнуты

«Наша страна уверенно выбрала свой путь и с него не свернет. Все цели по защите наших граждан, наших территорий, поставленные главой государства, будут непременно достигнуты <...> Будем на своей земле защищать людей, которые доверили нам свою судьбу, и, конечно, продолжим освобождать территории, все ещё занятые неонацистами», — сказал Медведев.