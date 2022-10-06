Медведев: все цели по защите граждан РФ на своей территории будут достигнуты

Заместитель главы Совета безопасности России и председатель партии «Единая Россия» Дмитрий Медведев заявил в ходе заседания Генсовета партии, что все цели по защите граждан РФ на территории России будут достигнуты. Об этом сообщает ТАСС.
По его словам, Россия продолжит освобождать территории, подконтрольные Вооруженным силам Украины (ВСУ).
«Наша страна уверенно выбрала свой путь и с него не свернет. Все цели по защите наших граждан, наших территорий, поставленные главой государства, будут непременно достигнуты <...> Будем на своей земле защищать людей, которые доверили нам свою судьбу, и, конечно, продолжим освобождать территории, все ещё занятые неонацистами», — сказал Медведев.
Замглавы Совета безопасности РФ также добавил, что в ближайшее время в новых субъектах РФ откроются представительства органов власти, в которых будут внедряться российские стандарты в социально-экономической сфере.