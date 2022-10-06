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1 час назад

Медведев заявил, что все цели по защите граждан РФ на своей территории будут достигнуты

Газета.Ru

Заместитель главы Совета безопасности России и председатель партии «Единая Россия» Дмитрий Медведев заявил в ходе заседания Генсовета партии, что все цели по защите граждан РФ на территории России будут достигнуты. Об этом сообщает ТАСС.

Медведев: все цели по защите граждан РФ на своей территории будут достигнуты
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По его словам, Россия продолжит освобождать территории, подконтрольные Вооруженным силам Украины (ВСУ).

«Наша страна уверенно выбрала свой путь и с него не свернет. Все цели по защите наших граждан, наших территорий, поставленные главой государства, будут непременно достигнуты <...> Будем на своей земле защищать людей, которые доверили нам свою судьбу, и, конечно, продолжим освобождать территории, все ещё занятые неонацистами», — сказал Медведев.

Замглавы Совета безопасности РФ также добавил, что в ближайшее время в новых субъектах РФ откроются представительства органов власти, в которых будут внедряться российские стандарты в социально-экономической сфере.

Политика,Дмитрий Медведев,Единая Россия,Совет безопасности РФ,
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