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1 час назад

В МИД Казахстана заявили о «жестком разговоре» с российским послом

Алиса Селезнёва

Разговор с послом России Алексеем Бородавкиным, вызванным в МИД Казахстана из-за ситуации вокруг украинского дипломата, можно назвать довольно жестким. Об этом ТАСС заявили в пресс-службе внешнеполитического ведомства республики.

В МИД Казахстана заявили о «жестком разговоре» с российским послом
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Ранее посол Украины в Астане Петр Врублевский в интервью блогеру Диасу Кузаирову выступил призывом убивать русских. Высказывания дипломата вызвали резкую реакцию властей Казахстана. МИД вручил ему протестную ноту. Врублевский принес официальные извинения, а затем уехал из страны. Позднее стало известно, что его отъезд связан с отпуском.

При этом официальный представитель МИД РФ Мария Захарова напомнила, что Москва сразу же потребовала выслать посла из Казахстана и получила в ответ обещание о том, что он покинет страну «в самые сжатые сроки». Однако, по ее словам, «заверения о том, что этот бандеровский эмиссар «никогда не вернется» в Астану, не выполнены».

МИД Казахстана назвал слова Захаровой «диссонирующими с характером союзнических взаимоотношений двух стран» и вызвал российского посла в Астане.

«Посол был вызван в МИД на серьезный разговор. Обсудили высказывание официального представителя Министерства иностранных дел Российской Федерации Марии Захаровой, которое не соответствует духу равноправного стратегического партнерства», - рассказали в пресс-службе Министерства иностранных дел Казахстана.

В ведомстве также подчеркнули, что «разговор был довольно жесткий».

Политика,Алексей Бородавкин,Мария Захарова,МИД России,
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